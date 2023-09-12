Путин заявил, что поставки F-16 Украине только затянут конфликт

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке высказался о поставках американских истребителей F-16 Украине. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке высказался о поставках американских истребителей F-16 Украине.

"Собираются F-16 поставлять. Поменяет это что-то на поле боя? Нет. Это просто затягивает конфликт", - констатировал Путин.

Ранее глава государства заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала их наступления в июне превысили отметку в 71 тысячу человек.

Выступление Владимира Путина на VIII Восточном экономическом форуме можно посмотреть в прямом эфире на сайте KP.RU.

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