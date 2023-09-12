Марочко: под Красным Лиманом между "Азовом"* и военными ВСУ растет напряжение Фото: REUTERS

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на краснолиманском направлении растет напряжение между боевиками подразделения запрещенной в РФ террористической организации “Азов”* и другими украинскими военнослужащими.

“Во время очередного неудачного штурма в районе населенного пункта Червоная Диброва боевики националистического подразделения "Азов"* понесли большие потери из-за бездействия 67-й механизированной бригады ВСУ”, — пояснил военный в интервью РИА Новости.

По словам Марочко, из-за бездействия своих боевых товарищей радикалы из “Азова”* устроили разборки в полевом штабе и выяснили, что пришедшие в результате ротации свежие подразделения даже не знали об операции националистов.

Подполковник добавил, что “Азовцы”* в ходе перепалки пообещали “наказать” виновных в случае повторения подобной ситуации.

Тем временем, по данным бывшего американского разведчика Скотта Риттера, на соседнем Купянском направлении подразделения ВСУ также теряют сплоченность, из-за чего вскоре могут быть уничтожены российскими войсками.

Украинский националистический батальон Азов* - запрещенная в России террористическая организация