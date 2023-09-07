"Украинскую армию ждет крах": Американский разведчик предрек скорый разгром ВСУ под Харьковом

Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют боевую сплоченность в районе Купянска Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в скором времени ВСУ могут потерпеть полный разгром на Харьковском направлении из-за того, что бойцы теряют боевую сплоченность.

“Я думаю, что крах уже близко. На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности”, — сказал эксперт в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По мнению Риттера, конфликт на Украине уже вступил в завершающую фазу, в ходе которой российские войска уничтожат последние украинские резервы и уничтожат киевский режим.

"Я думаю, мы увидим, как русские начнут оказывать давление и продвигаться вперед, а также крах украинской армии", — резюмировал разведчик.

Напомним, с начала широкомасштабного наступления ВСУ потеряли не менее 66 тысяч военнослужащих и наемников, а также более 7 тысяч единиц военной техники, при этом так и не добились значительных успехов ни на одном из направлений.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что к концу 2023 года украинские войска могут потерять до полумиллиона бойцов.

Тем временем издание Defense News сообщило, что разведка США уже сомневается в способности ВСУ достичь поставленных целей и прорвать линию обороны российских войск.