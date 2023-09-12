В офисе Зеленского нагло оскорбили всех жителей Индии и Китая

Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Индия и Китай не анализируют последствия собственных действий из-за слабого интеллектуального потенциала.

“Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению”, — сказал советник в интервью “Новому изданию”.

Подоляк считает, что успех Индии в освоении Луны и финансирование развития науки в стране якобы не говорит о том, что Нью-Дели “точно понимает, что такое современный мир”.

По его мнению, Китай, Индия, а также Турция эффективно зарабатывают на украинском конфликте и оправдывают свои действия защитой национальных интересов.

При этом именно Киев на законодательном уровне закрепил невозможность переговоров с Москвой для дипломатического решения конфликта на Украине, в то время как Россия открыта для диалога на равных условиях.