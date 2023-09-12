В Польше 24 человека умерли от «болезни легионеров» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество жертв легионеллеза в Польше возросло до 24 человек, сообщает Министерство здравоохранения Польши.

Как сообщается на сайте ведомства, случаи заражения «болезнью легионеров» в настоящее время выявлены не только в Жешуве, где обнаружен эпицентр заболевания, но также в Варшаве, Лодзи и Люблине. Сейчас в инфекционных отделениях больниц с легионеллезом лежат около 170 пациентов.

Напомним, ранее появилось сообщение о росте числа заболевших легионеллезом в Польше. Согласно официальным данным, приведенным в пятницу, 1 сентября инфекцией заразились 158 человек, и она распространилась за пределы города Жешув, в котором зафиксировали очаг заболевания.

В начале сентября среди украинских военных и польских наемников распространился легионеллез, известный как болезнь легионеров. Два батальона Вооруженных сил Украины в Харькове госпитализировали. Вспышка инфекционной болезни произошла в 14 отдельной механизированной бригаде украинских войск на Купянском направлении.