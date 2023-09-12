Число пропавших без вести из-за наводнения в Ливии выросло до десяти тысяч Фото: кадр из видео

Количество пропавших без вести после наводнения в Ливии выросло до десяти тысяч человек, сообщил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан.

«Число пропавших без вести на данный момент приблизилось к десяти тысячам», – сказал он журналистам.

По словам представителя МККК, в Ливии существуют проблемы с доступом к медицинским услугам. Кроме того, отметил Рамадан, в стране ощущается нехватка средств для организации пунктов временного размещения и продовольствия. Он допустил, что МККК скоро обратится за предоставлением экстренного финансирования для поддержки жителей Ливии.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что из-за прорыва плотины было уничтожено около четверти города Дерна на востоке страны. В этом населенном пункте обнаружены по меньшей мере тысяча тел.

Напомним, бушующее на востоке Ливии наводнение унесло уже более двух тысяч жизней. Из-за проливных дождей начались подтопления в ряде крупных городов, были закрыты аэропорты и морские порты. Причиной катастрофы стал циклон «Даниэль», ранее разрушивший часть территории Греции.