Лавров высказался о переговорах Киева с Москвой Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что станет первым шагом на пути к переговорному процессу с Украиной.

Глава МИД напомнил, что в 2022 году украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киеву запрещено вести любые переговоры с российским правительством и президентом Владимиром Путиным.

"Если те, кто направляет этот режим, решили, что украинцы должны быть готовы к переговорам, то, наверное, первым шагом должно стать им "пожелание", или приказ, этот декрет, который переговоры запрещает, отменить", - цитирует Лаврова официальный сайт российского дипведомства.

Сайт KP.RU писал, что Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке также указал на причастность США к запрету вести переговоры с Россией со стороны Украины. Глава государства посоветовал Вашингтону убедить Зеленского отменить запрет на переговорный процесс ради скорого урегулирования конфликта.