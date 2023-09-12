Путин: Если США хотят переговоров, пусть Зеленский отменит запрет на них

Владимир Путин Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны заставить президента Украины Владимира Зеленского отменить указ о запрете на переговоры с Россией, если считают, что Киев готов к ним, заявил глава российского государства Владимир Путин.

«Что касается переговорного процесса: если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры», – сказал он в ходе Восточного экономического форума.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее высказал мнение, что Украина будет готова к переговорам, если Россия выступит с такой инициативой.

Путин заявлял, что Киев отказывается вести переговоры, и даже ввел соответствующий запрет на законодательном уровне, в то время как Москва же неоднократно выражала готовность к переговорам, если будут выполнены ее условия.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией.

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