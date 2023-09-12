Таможня ФРГ отказалась делать исключения из санкций для въезжающих россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германская таможня отказалась делать исключения для россиян, въезжающих на территорию ФРГ с теми или иными товарами, попадающими под санкции Евросоюза. Если у любого гражданина России найдётся запрещённый в Европе товар - он может быть конфискован, заявили в ведомстве в ответ на вопрос РБК.

«Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян - любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы», - заявили в таможне Германии.

В первую очередь речь шла о запрете на ввоз автомобилей из России для последующей продажи в Европе и на территории Германии в частности. Под санкции попадают любые автомобили, имеющие российские номера.

Таким образом, если гражданин РФ въезжает в Германию на личном автомобиле с госномером России, есть вероятность, что его транспортное средство конфискуют. Также в санкционный список входит целый ряд обыденных вещей, таких как средства гигиены, смартфоны и даже одежда.

Ранее KP.RU сообщил, что россиянка оказалась ночью на шоссе в Германии одна, без машины, потому что её автомобиль был конфискован местной полицией.