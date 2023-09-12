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НовостиПолитика12 сентября 2023 14:11

Таможня ФРГ отказалась делать исключения из санкций для въезжающих россиян

Все попадающие под эмбарго товары могут конфисковать
Сергей КУДРИН
Таможня ФРГ отказалась делать исключения из санкций для въезжающих россиян

Таможня ФРГ отказалась делать исключения из санкций для въезжающих россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германская таможня отказалась делать исключения для россиян, въезжающих на территорию ФРГ с теми или иными товарами, попадающими под санкции Евросоюза. Если у любого гражданина России найдётся запрещённый в Европе товар - он может быть конфискован, заявили в ведомстве в ответ на вопрос РБК.

«Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян - любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы», - заявили в таможне Германии.

В первую очередь речь шла о запрете на ввоз автомобилей из России для последующей продажи в Европе и на территории Германии в частности. Под санкции попадают любые автомобили, имеющие российские номера.

Таким образом, если гражданин РФ въезжает в Германию на личном автомобиле с госномером России, есть вероятность, что его транспортное средство конфискуют. Также в санкционный список входит целый ряд обыденных вещей, таких как средства гигиены, смартфоны и даже одежда.

Ранее KP.RU сообщил, что россиянка оказалась ночью на шоссе в Германии одна, без машины, потому что её автомобиль был конфискован местной полицией.