Польша подготовила ультиматум о продлении эмбарго на импорт зерна с Украины Фото: EAST NEWS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отправил в Еврокомиссию ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна с Украины.

«Я отправил ЕК ультиматум: или 15 сентября продлевается запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил польский премьер, Варшава не может пойти на нанесение вреда сельскохозяйственному рынку Польши, для которого представляют угрозу поставки зерна с Украины. По его словам, власти страны утвердили постановление, запрещающее ввоз зерновых с украинской территории. Запрет не касается транзита зерна с Украины.

В конце августа министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус объявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния потребуют от Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна и других культур до конца года. Напомним, срок действия нынешнего запрета истекает 15 сентября.