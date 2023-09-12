Диетолог назвал еще одну опасность употребления энергетиков

Специалист рекомендует россиянам отказаться от частой покупки энергетиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Употребление энергетических напитков может привести к ухудшению качества кожи. Таким мнением поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» диетолог Анастасия Кондаурова.

- Энергетические напитки содержат ряд вредных компонентов, которые буквально уничтожают кожу. Например, огромное количество сахара способствует образованию морщин и старению кожных покровов, - отметила Кондаурова.

По словам специалиста, не лучшим образом будет влиять на кожу и кофеин, из-за злоупотребления которым кожа становится сухой и шелушится.

- Пищевые красители, тоже включенные в состав, могут вызывать аллергические реакции, сыпь и зуд, - предупредила диетолог.

Ранее KP.RU сообщил, что при частом употреблении безалкогольных энергетиков страдают нервная и сердечно-сосудистая система. Не стоит пить энергетики после занятия спортом, чтобы не вызвать сильное обезвоживание организма. Особенно усугубляются негативные эффекты энергетиков во время жары.