В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал взрыв Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Запорожье, который пока что остаётся под контролем Украины, прогремел взрыв. Он прозвучал на фоне тревожного сигнала, запущенного ранее в тот же день. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

«В Запорожье прозвучал взрыв», - пишут СМИ.

Согласно имеющимся данным, 12 сентября 2023 года воздушная тревога работала в Запорожье с 16:44 по московскому времени.

Напомним, что Россия наносит точечные удары по критической инфраструктуре Украины уже почти год, с 10 октября 2022 года. Это стало ответом на первый теракт, совершённый украинскими спецслужбами на Крымском мосту 8 октября.

Ранее KP.RU сообщил, что до этого в Запорожье также прозвучала серия взрывов.