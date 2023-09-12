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НовостиПолитика12 сентября 2023 10:24

Взрывы прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожья

На подконтрольной Украине территории Запорожской области объявлена воздушная тревога
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Взрывы прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожья

Взрывы прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожья

Фото: REUTERS

В подконтрольной Украине территории города Запорожья произошло несколько взрывов, сообщает издание «Страна.ua».

В настоящее время на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, в воскресенье, 11 сентября, в Черниговской области прогремели взрывы, в была регионе объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, 6 сентября взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявлял, что они были связаны с работой системы противовоздушной обороны. Кроме того,

ночью 6 сентября серия взрывов произошла в городе Рени Одесской области, где располагается морской торговый порт.