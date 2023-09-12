Взрывы прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожья Фото: REUTERS

В подконтрольной Украине территории города Запорожья произошло несколько взрывов, сообщает издание «Страна.ua».

В настоящее время на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, в воскресенье, 11 сентября, в Черниговской области прогремели взрывы, в была регионе объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, 6 сентября взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявлял, что они были связаны с работой системы противовоздушной обороны. Кроме того,

ночью 6 сентября серия взрывов произошла в городе Рени Одесской области, где располагается морской торговый порт.