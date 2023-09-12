Небензя: Киев пытается скрыть свою кровавую провокацию в Константиновке Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев отчаянно пытается скрыть факт совершения кровавой провокации на рынке в Константиновке, устроенной прямо перед визитом на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако все доказательства вины ВСУ уже давно гуляют по соцсетям, добавил Небензя.

«Прямо перед приездом госсекретаря Блинкена на прошлой неделе режим Зеленского по уже отлаженной схеме совершил кровавую провокацию - ракетный обстрел рынка в городе Константиновке, который сразу же попытался свалить на Россию», - заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

Постпред подчеркнул, что все доказательства вины Украины попали в соцсети сразу же после атаки. Камеры видеонаблюдения в Константиновке и посты очевидцев прямо указывают на то, что ракета была выпущена с территории, находящейся под контролем ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил, что Небензя указал на схожесть оправданий Киева в случаях в Буче и в Константиновке.