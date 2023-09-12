Rebelion: саммит G20 показал ослабление поддержки Украины со стороны союзников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит G20 в Нью-Дели продемонстрировал, что Украина начала впадать в изоляцию в отношениях со своими западными союзниками. По мнению обозревателей агентства Rebelion, именно это стало причиной истерики Владимира Зеленского, которая вызвала конфликт со всеми членами «Большой двадцатки»

«Украина признает усиливающуюся изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению <…> военных действий, в которых у ВСУ нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов Папу Римского, Китай, а теперь и все страны G20», - пишет издание.

Согласно итоговому коммюнике саммита, на которое ссылается Rebelion, поддержка Украины не упоминается в принципе, хотя в 2022 году ей было уделено значительное внимание. Это вызвало гнев у Зеленского и в целом в Киеве и прямо говорит, что у Запада больше нет ресурсов, чтобы поддерживать ослабевшую Украину, не оправдавшую ожиданий НАТО.

Ранее KP.RU сообщил, что Киев всеми силами пытается скрыть свою кровавую провокацию в Константиновке, устроенную перед приездом Блинкена.