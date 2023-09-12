Зеленский приказал проверить всех негодных к службе украинцев Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить все военно-врачебные комиссии, а в частности - обоснованность выданных гражданам справок о непригодности к военной службе. По результатам этой проверки в ряды ВСУ могут быть призваны те украинцы, которые ранее сумели избежать отправки на минные поля и под артиллерию ВС РФ.

Согласно тексту указа, опубликованному на сайте президента Украины, это поручение вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны «О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины», принятое 30 августа.

Помимо перепроверки выданных справок, Зеленский распорядился в целом пересмотреть систему определения непригодности к военной службе на Украине, чтобы обеспечить более полный набор в ВСУ. К этой работе планируют привлечь в том числе и гражданские медицинские учреждения.

Ранее KP.RU сообщил, что саммит G20 вызвал истерику у Зеленского и спровоцировал его вести напряженный диалог со всеми союзниками на Западе.