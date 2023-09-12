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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 18:22

Минобороны России: Су-24 упал во время учебного полёта в Волгоградской области

Самолёт выполнял полёт без боекомплекта
Сергей КУДРИН
Российский военный самолёт Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области

Российский военный самолёт Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский военный самолёт Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения учебно-тренировочного полёта. Боекомплекта на борту не было, следует из данных пресс-службы Министерства обороны России.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24», - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, самолёт упал в зоне, где нет жилых домов и не должно быть людей. К месту происшествия уже выехали экстренные и оперативные службы, в том числе спасательный вертолёт Ми-8. В местной администрации также заявили, что жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-24 нет.

Ранее KP.RU сообщил, что утром 12 сентября в поле под Новосибирском совершил экстренную посадку пассажирский самолёт, на борту которого находился 161 человек.