Власти Латвии запретили въезд в страну на зарегистрированных в РФ автомобилях Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Власти Латвии запретили въезд в страну автомобилям, номера которых зарегистрированы в России. С 12 сентября 2023 года нельзя будет въехать в Латвию на такой машине, даже через латвийско-белорусскую границу. Об этом сообщили в таможенном управлении страны.

«С сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», - заявили в ведомстве.

В случае, если въезжающие на таких автомобилях люди откажутся разворачиваться, транспортное средство будет конфисковано. Единственное исключение - автомобили, которые едут транзитом в Калининградскую область, или из неё.

Ранее KP.RU сообщил, что таможня Германии отказалась делать исключения для россиян, заявив что любые санкционные товары, в том числе личные автомобили и даже одежда, могут быть конфискованы у россиян.