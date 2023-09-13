Kyodo: кабмин Японии в полном составе ушел в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку перед перестановками, которые проводит премьер-министр Фумио Кисида. Об этом проинформировало агентство Kyodo.

Ожидается, что затем Кисида проведет консультации с руководителем партии Комэйто - партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути о формировании состава правительства. После этого новый кабмин будет сформирован и утвержден императором страны Нарухито на соответствующей церемонии.

В новом правительстве сменятся 13 из 19 министров, 11 из которых впервые будут назначены на соответствующие должности. Отмечается, что министерские портфели получат сразу пять женщин, что станет самым большим числом за всю историю страны.

По данным агентства, Кисида проводит перестановки в правительстве в надежде заручиться поддержкой населения в преддверии предстоящих выборов в нижнюю палату парламента.

Правительство Японии уже уходило в отставку в полном составе. Так, в ноябре 2021 года Кисида собрал соответствующие заявления у всех членов кабмина. Тогда это была формальная процедура, все руководители ведомств исполняли обязанности глав своих министерств. Позже был объявлен состав обновленного кабмина. Он остался прежним, сменился только министр иностранных дел.