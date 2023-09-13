Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме "Восточный"

Путин и Ким Чен Ын на космодроме в Амурской области Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме "Восточный" в среду, 13 сентября 2023 года.

Лидеры двух государств начали общение с участием делегаций. При необходимости Путин и Ким Чен Ын перейдут к обсуждению насущных вопросов тет-а-тет.

Ранее KP.RU сообщил, будут ли главы России и Северной Кореи обсуждать военно-техническое сотрудничество. Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что разговор состоится "по всем вопросам, не спеша".