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НовостиПолитика13 сентября 2023 5:31

Путин раскрыл тему переговоров с Ким Чен Ыном

Путин допустил, что обсудит военно-техническое сотрудничество с Ким Чен Ыном
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, будет ли на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном обсуждаться военно-техническое сотрудничество.

"Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть", - сказал Путин.

Напомним, в среду, 13 сентября, Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Там же пройдут переговоры лидеров двух стран.

Ранее сайт KP.RU писал о запланированной программе президента России на космодроме Восточный после форума ВЭФ-2023.