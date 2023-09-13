Путин раскрыл тему переговоров с Ким Чен Ыном

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, будет ли на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном обсуждаться военно-техническое сотрудничество.

"Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть", - сказал Путин.

Напомним, в среду, 13 сентября, Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Там же пройдут переговоры лидеров двух стран.

Ранее сайт KP.RU писал о запланированной программе президента России на космодроме Восточный после форума ВЭФ-2023.