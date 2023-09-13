Ким Чен Ын: мы всегда поддерживаем решения Путина в борьбе против империализма

Ким Чен Ын прибыл в Россию на переговоры с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" выразил поддержку России в борьбе против империализма.

На стартовавших на космодроме переговорах глава КНДР выразил уверенность, что встреча с Путиным станет важным моментом для поднятия двусторонних отношений на новый уровень. Двум странам, по словам Ким Чен Ына, есть, что обсудить, - это и политика, и экономика, и улучшение жизни двух народов.

"Сейчас Россия поднялась на защиту своей безопасности. Мы всегда поддерживаем решения президента Путина и надеюсь, что мы всегда будем находиться в борьбе против империализма", - заявил лидер Северной Кореи.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин на вопрос о военно-техническом сотрудничестве с КНДР заявил, что планирует обсудить с Ким Чен Ыном все важные вопросы "не спеша".