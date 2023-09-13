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НовостиВ мире13 сентября 2023 7:22

Кишинев депортирует главу Sputnik Молдова Денисова

Денисова высылают из Молдавии как угрозу нацбезопасности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кишинев депортирует главу Sputnik Молдова Денисова

Кишинев депортирует главу Sputnik Молдова Денисова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии депортировали главу «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале «Sputnik Молдова».

«Сотрудники миграционной службы Молдавии посадили Виталия Денисова в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи», - сказано в сообщении, где отмечается, что ему было выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.

Тем временем, в Генеральной инспекции по миграции Молдавии заявили, что глава «Sputnik Молдова» был признан нежелательным лицом в стране из-за «деятельности угрожающей нацбезопасности».

Напомним, накануне Следственный комитет Армении завил о том, что ранее задержанные обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян и блогер Микаэл Бадалян были отпущены.