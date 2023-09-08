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НовостиВ мире8 сентября 2023 19:07

СК Армении: блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян освобождены

Ранее оба были задержаны в армянском городе Горис
Екатерина КОСОБОКОВА
СК Армении: блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян освобождены

СК Армении: блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян освобождены

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Армении в пятницу, 8 сентября, сообщил, что ранее задержанные блогер Микаэл Бадалян и обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян отпущены.

«Задержанные решением следственного органа освобождены из-под стражи», - сказано в заявлении СК.

Сайт KP.RU писал о задержании Бадаляна и Геворкяна в армянском городе Горис. Журналист прибыл в Армению для того, чтобы подготовить материал для авторского проекта «Мы» о жизни армян в приграничных регионах. Бадаляна ранее уже арестовывали в республике, за то, что он якобы распространял «ложные сведения» о готовящихся в Ереване терактах.

Позже Следственный комитет Армении официально заявил, что задержанных подозревают в незаконном обороте оружия. Сообщалось, что всего по делу проходят семь человек.

МИД России в пятницу, 8 сентября, вызвал к себе посла в Армении в Москве Вагаршака Арутюняна. Сделано это было после серии недружественных шагов Еревана. Тогда же Арутюняну была выражена озабоченность ситуацией с задержанием Бадаляна и Геворкяна.