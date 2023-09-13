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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 7:31

Развозжаев сообщил подробности атаки на судоремонтный завод в Севастополе 13 сентября

Развозжаев: 24 человека пострадали при атаке на завод в Севастополе
Елизавета КУЗНЕЦОВА

При атаке украинскими войсками на судоремонтный завод в Севастополе пострадали 24 человека. Такое заявление в среду, 13 сентября, сделал губернатор региона города Михаил Развожаев.

«В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у 4-х состояние средней степени тяжести», - написал Развожаев в своем Telegram-канале, отметив, что вся необходимая помощь для пострадавших будет оказана в полном объеме.

Напомним, в ночь на среду, 13 сентября, украинские войска, совершили ракетную атаку на Севастополь. Как сообщало Министерство обороны РФ, были направлены десять крылатых ракет ВСУ, чья цель была судоремонтный завод имени С. Орджоникидзе.