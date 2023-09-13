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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:22

Средства ПВО сбили беспилотник в Тверской области

Дрон был уничтожен рядом с городом Конаково
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Средства ПВО сбили беспилотник в Тверской области

Средства ПВО сбили беспилотник в Тверской области

Фото: REUTERS

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона.

Как передает «КП – Тверь», беспилотник был уничтожен рядом с городом Конаково. Глава Тверской области Игорь Руденя поручил ведомствам оказывать необходимое содействие в борьбе с дронами. В настоящее время в регионе действует запрет на использование БПЛА.

Напомним, накануне украинский беспилотник был сбит силами ПВО в небе над Курской областью. Попытка атаки была совершена Вооруженными силами Украины около 13:30 по московскому времени.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ в понедельник, 9 сентября, проинформировало об очередной попытке атаки ВСУ по российским объектам. Силы противовоздушной обороны сбили дрон над Курской областью.