Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ в понедельник, 9 сентября, проинформировало об очередной попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Курской областью.

«11 сентября около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что украинский дрон уничтожен дежурными силами ПВО.

В понедельник, 11 сентября, системы ПВО сработали и в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что был сбит украинский БПЛА самолетного типа в Валуйском городском округе. По его данным, никто из населения не пострадал.

Министерство обороны России ранее заявляло, что всего за время спецоперации было сбито или нейтрализовано уже 6540 украинских беспилотников.