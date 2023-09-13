Два корабля повреждены при ракетной атаке ВСУ в Севастополе

Два корабля получили повреждения при ракетной атаке украинских войск по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Такое заявление в понедельник, 13 сентября, сделало Министерство обороны РФ.

«В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, в ночь на среду, 13 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ракетную атаку на Севастополь. Как сообщало Министерство обороны РФ, были направлены десять крылатых ракет украинской армии, а целью был судоремонтный завод имени С. Орджоникидзе.