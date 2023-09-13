Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль марки "Аурус"

Ким Чен Ын осмотрел "Аурус" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский автомобиль класса люкс "Аурус".

Демонстрация машины прошла возле космодрома "Восточный" в Амурской области, где позже у глав двух государств состоялись переговоры и торжественный обед.

Ким Чен Ын с интересом осмотрел "Аурус" снаружи и даже заглянул в салон, посидев внутри. Рядом с ним на заднем сиденье расположился президент России. Спустя несколько минут главы государств переключились на осмотр окрестностей космодрома на свежем воздухе.

Ранее KP.RU рассказал, о чем Путин и Ким Чен Ын говорили на космодроме в Амурской области.