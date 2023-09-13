Портовая инфраструктура в Одесской области повреждена при взрывах

Портовая инфраструктура в Одесской области была повреждена во время взрывов. Такое заявление в среду, 13 сентября, сделал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий», - написал губернатор в своем Telegram-канале, отметив, что на данный момент спасатели тушат возгорание, которое возникло в Измальском районе Одесской области.

Напомним, вечером во вторник, 12 сентября, взрыв прозвучал в подконтрольном Украине городе Запорожье