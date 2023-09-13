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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:43

Портовая инфраструктура в Одесской области повреждена при взрывах

Спасатели также тушат возгорание в Измальском районе региона
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Портовая инфраструктура в Одесской области была повреждена во время взрывов. Такое заявление в среду, 13 сентября, сделал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий», - написал губернатор в своем Telegram-канале, отметив, что на данный момент спасатели тушат возгорание, которое возникло в Измальском районе Одесской области.

Напомним, вечером во вторник, 12 сентября, взрыв прозвучал в подконтрольном Украине городе Запорожье