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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:55

ФСБ задержала сотрудника оборонного предприятия за хищение средств в Москве

Задержанный занимал должность в системе управления предприятия
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ФСБ задержала сотрудника оборонного предприятия за хищение средств в Москве

ФСБ задержала сотрудника оборонного предприятия за хищение средств в Москве

Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, подозреваемого в хищении средств, направленных на производство компонентов для систем вооружения повышенной точности.

Как передает ТАСС, задержанный занимал должность в системе управления предприятия и использовал свое должностное положение для хищения денег, выделенных в рамках государственного оборонного контракта. Сообщается, что у сотрудника предприятия были посредники. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарской края, который пытался выехать из России для вступления в ряды Вооруженных сил Украины. мужчина самостоятельно связался с сотрудником СБУ, который набирает добровольцев для участия в боевых действиях против российской армии.