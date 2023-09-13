Чехия отказалась экстрадировать на Украину сбежавших от службы в ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прага отказалась выдавать Киеву остающихся на ее территории украинских граждан, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом пишет издание idnes.cz.

Как передает издание, такое решение объясняют обязанностью, закрепленной в международных соглашениях, что исключает для республики высылку иностранных граждан за уклонение от военной службы. Под условия попадают дезертиры или те, кто не подчиняется приказам командования.

Отмечается, что экстрадиция может производиться в индивидуальном порядке. Среди причин такого исключения может стать совершение преступления в гражданской сфере.

Напомним, ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Будапешт не собирается выдавать Киеву военнообязанных беженцев, а также передавать данные.