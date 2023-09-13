Путин на обеде с Ким Чен Ыном произнес тост за укрепление дружбы России и КНДР

Ким Чен Ын и Владимир Путин в Амурской области
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Президент РФ Владимир Путин на торжественном обеде в честь северокорейского лидера Ким Чен Ына поднял тост за укрепление дружбы между Россией и КНДР.
Путин заявил, что Россия и Северная Корея стремятся скрепить узы товарищества и добрососедства. Их действия направлены во имя мира, процветания и стабильности в регионе.
После президент России предложил тост за благополучие и процветание двух народов, а также укрепление сотрудничества и дружбы между РФ и КНДР. Во время тоста российского президента все встали из-за стола.
Напомним, государств обедают на космодроме "Восточный" в Амурской области, где у них ранее состоялись переговоры тет-а-тет и в присутствии делегаций.
Сайт KP.RU опубликовал полное меню торжественного обеда в честь Ким Чен Ына. Высокопоставленного гостя из Северной Кореи угостили пельменями из камчатского краба, ухой из белого амура, а также щербетом из облепихи и другими изысканными блюдами.