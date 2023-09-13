Путин на обеде с Ким Чен Ыном произнес тост за укрепление дружбы России и КНДР

Ким Чен Ын и Владимир Путин в Амурской области Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на торжественном обеде в честь северокорейского лидера Ким Чен Ына поднял тост за укрепление дружбы между Россией и КНДР.

Путин заявил, что Россия и Северная Корея стремятся скрепить узы товарищества и добрососедства. Их действия направлены во имя мира, процветания и стабильности в регионе.

После президент России предложил тост за благополучие и процветание двух народов, а также укрепление сотрудничества и дружбы между РФ и КНДР. Во время тоста российского президента все встали из-за стола.

Напомним, государств обедают на космодроме "Восточный" в Амурской области, где у них ранее состоялись переговоры тет-а-тет и в присутствии делегаций.

Сайт KP.RU опубликовал полное меню торжественного обеда в честь Ким Чен Ына. Высокопоставленного гостя из Северной Кореи угостили пельменями из камчатского краба, ухой из белого амура, а также щербетом из облепихи и другими изысканными блюдами.