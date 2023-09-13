Пельмени с камчатским крабом, уха и щербет: чем Путин угощал Ким Чен Ына на космодроме "Восточный"

Ким Чен Ын и Владимир Путин на космодроме "Восточный" Фото: REUTERS

Пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, щербет из облепихи вошли в меню обеда, который проходит на космодроме "Восточный" с участием президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Гостям также подают салат из утки с инжиром и нектарином, осетрину с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами и таежную бруснику, украшенную кедровыми орехами и сгущенным молоком. Список блюд с торжественного приема огласил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Обед в честь Ким Чен Ына начался после переговоров, которым предшествовала обзорная экскурсия по космодрому "Восточный". Сначала лидеры России и КНДР более часа вели диалог в присутствии своих делегаций, затем перешли на личное общение, которое также длилось минут 30.