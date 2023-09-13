Захарова назвала расизмом недопуск российских журналистов к Макрону на G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала французское внешнеполитическое ведомство проявить мудрость и извиниться за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на G20, назвав такие действия свидетельством расизма.

«Это проявление расизма 100% ... Я думаю, что они бы продемонстрировали мудрость. Но, видимо, они не могут продемонстрировать того, чего нет. И они пошли странным, диким путем придумывания этих формулировок», - приводит РИА Новости слова дипломата, которая отметила «накопительный эффект» случаев дискриминации российских журналистов во Франции.

Напомним, российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на речь французского лидера. Как писал сайт KP.RU, Министерство иностранных дел Франции отказалось как-либо комментировать данный инцидент.