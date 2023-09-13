Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Евросоюз принять Румынию и Болгарию в Шенген Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Такое заявление она сделала в среду, 13 сентября, на пленарной сессии Европарламента.

Глава ЕК поблагодарила обе страны за их передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации. По ее мнению, таким образом эти государства показывают хороший пример.

«Они доказали, что Болгария и Румыния являются частью нашей Шенгенской зоны. Итак, давайте, наконец, впустим их без дальнейших проволочек», - заявила фон дер Ляйен.

С начала 2023 года к Шенгенской зоне присоединилась Хорватия, а Болгарии и Румынии было отказано в этом. Против их вхождения в Шенгенскую зону высказались министры иностранных дел Австрии и Нидерландов, которые побоялись наплыва мигрантов через балканские страны.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что в Европейской комиссии разочарованы решением Совета ЕС на уровне глав МВД не включать Болгарию и Румынию в Шенгенское пространство. В своем заявлении она подчеркнула, что в ЕК считают, что Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенгенское пространство.