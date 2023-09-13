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НовостиВ мире13 сентября 2023 10:01

ВВС США: первые украинские пилоты научатся летать на F-16 до конца 2023 года

Отмечается, что потребуется больше времени, прежде чем украинские пилоты начнут выполнять боевые задания
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВВС США: первые украинские пилоты научатся летать на F-16 до конца 2023 года

ВВС США: первые украинские пилоты научатся летать на F-16 до конца 2023 года

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут завершить обучение первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца текущего года. Такое заявление сделал руководитель Военно-воздушных сил (ВВС) Нацгвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло, но уточнил, что потребуется больше времени, прежде чем те начнут выполнять боевые задания.

«Сейчас пилотов оценивают на знание английского языка, и в зависимости от их уровня владения и предыдущего опыта работы на истребителях они могли бы пройти обучение в США в течение трех месяцев», - заявил глава ВВС США.

После этого пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут вернуться в Европу для дополнительных подготовок по техобслуживанию истребителей в рамках НАТО. Майкл Ло не уточнил длительность дополнительного обучения, но отметил, что обучение начнут, «как только им дадут добро».

Напомним, накануне спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что сроки начала боевого применения истребителей F-16 пока определить невозможно, уточнив, что этого не произойдет предстоящей зимой