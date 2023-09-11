Спикер ВВС Украины Игнат: нельзя определить сроки боевого применения F-16

Представитель ВВС Украины: нельзя определить сроки боевого применения F-16 Фото: REUTERS

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что сроки начала боевого применения американских истребителей F-16 на данный момент определить невозможно, однако предстоящей зимой этого не произойдет.

“Сказать точно, когда это произойдет, невозможно. На сегодняшний день есть только прогнозы – начало следующего года, это было бы очень хорошо. Пилотам еще необходимо научиться”, — сказал военный.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ будут готовы к использованию самолетов F-16 весной 2024 года.

При этом бывший офицер армии США Дэниел Дэвис считает, что ВСУ в принципе не смогут в полной мере раскрыть возможности американских истребителей без полноценной интеграции в систему противовоздушной обороны.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что передача Украине F-16 станет “суровым уроком” для НАТО, поскольку российские системы ПВО просто собьют все переданные Киеву истребители.