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НовостиВ мире13 сентября 2023 10:21

Еврокомиссия обвинила Китай в нечестной конкуренции на рынке электромобилей

Низкие цены на китайские электрокары создают перекос на рынках ЕС, заявила фон дер Ляйен
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Еврокомиссия обвинила Китай в нечестной конкуренции на рынке электромобилей

Еврокомиссия обвинила Китай в нечестной конкуренции на рынке электромобилей

Фото: REUTERS

Еврокомиссия начала расследование в отношении китайских электромобилей в связи с их низкой ценой, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, цены на них установлены искусственно благодаря государственным субсидиям.

«Глобальные рынки заполнены более дешевыми китайскими электрическими автомобилями. Цены на них искусственно установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. Это создает перекос на наших рынках», – сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Как отметила глава ЕК, Брюссель не признает такие перекосы внутри рынка Евросоюза, поэтому Еврокомиссия решила запустить расследование по субсидиям в отношении электрокаров из Китая.

Газета Financial Times сообщала, что КНР ужесточила правила выдачи лицензий на производство электромобилей в Китае. При этом правительство страны субсидировало покупателей и производителей электрокаров и развитие инфраструктуры для них.

Ранее сообщалось, что Великобритания опасается слежки Китая через электромобили.