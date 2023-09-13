Шойгу: ВС России держат активную оборону на необходимых направлениях на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ держат оборону на всех необходимых направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Мы продолжаем выбивать технику, личный состав, всех тех, кто который месяц продолжают наступление... Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях. Где-то она сложнее, где-то проще, но ребята и командиры действуют уверенно", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 1".

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что войска РФ обороняют то, что "на сегодняшний день нам необходимо оборонять". Речь идет о тех направлениях, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются осуществить прорыв.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что потери ВСУ с момента начала июньского наступления превысили отметку в 71 тысячу военнослужащих.