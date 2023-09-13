Путин рассказал о большой программе Ким Чен Ына по Дальнему Востоку России

Владимир Путин рассказал о дальнейшей программе Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Глава КНДР Ким Чен Ын не спешит возвращаться в Пхеньян. Впереди у северокорейского лидера большая программа по Дальнему Востоку России, заявил президент РФ Владимир Путин.

После переговорной части на космодроме "Восточный" в Амурской области Ким Чен Ын полетит в Комсомольск-на-Амуре. Там у него запланирована программа по посещению заводов, на которых идет производство авиационной, гражданской и боевой техники.

Далее лидер КНДР отправится во Владивосток, где также запланирована военная часть по линии Минобороны. Там Ким Чен Ыну будет продемонстрирована мощь Тихоокеанского флота, а также поднят ряд вопросов по теме экологии и образования.

"Он должен посетить ВФУ, посмотрит некоторые объекты Академии наук РФ, лабораторию, которая занимается биологией моря. Программа большая, поэтому рано подводить какие-то итоги. Но начало хорошее, очень продуктивное", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее KP.RU рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали на четырехчасовых переговорах на космодроме "Восточный".