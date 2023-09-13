Шойгу: российские войска продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные продолжают уничтожать личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 13 сентября, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав - всех, кто продолжает уже который месяц наступление», - сказал министр в эфире телеканала «Россия-1».

Он уточнил, что в настоящее время уже идет осенняя кампания.

Шойгу отметил, что Вооруженные силы РФ активно держат оборону на нужных направлениях.

«Но главная задача – это выбивать и выбивать технику», - подчеркнул Шойгу.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины в ходе своего наступления потеряли уже 71,5 тысячи военнослужащих, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин. Он подчеркнул, что результатов у ВСУ нет, но есть большие потери.