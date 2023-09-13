Шойгу: у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как одержать победу на Украине.

«Нет других вариантов», - заявил глава российского военного ведомства, комментируя вопрос, победит ли Россия в ходе специальной военной операции.

Шойгу также заявил, что Вооруженные силы (ВС) России держат активную оборону в зоне проведения спецоперации и продолжают выбивать технику, а также личный состав украинских войск.

Как писал сайт KP.RU, глава российского военного ведомства заявил, что войска ВС России занимаются тем, что держат активную оборону на необходимых направлениях. По его словам, «где-то она сложнее, где-то проще, но ребята и командиры действуют уверенно».