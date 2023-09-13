Четыре страны ЕС намерены продлить запрет на ввоз продуктов с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия, Румыния, а также Болгария и Словакия при истечении моратория на ввоз украинского зерна 15 сентября 2023 продлят ограничения на ввоз сельхозпродуктов с Украины на национальном уровне, расширив данный список. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

«Договорились с румынским, болгарским и словацким коллегами, что, если не будет решения Брюсселя о продлении моратория, мы продолжим поодиночке в рамках национальных компетенций», - заявил глава ведомства, предупредив, что запрет на импорт в данном случае «будет распространяться не на четыре продукта, мы представим расширенный список продуктов».

Напомним, днем ранее, 12 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отправил в Еврокомиссию ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна. Как заявил тогда глава украинского правительства Варшава не сможет наносить вред сельскохозяйственному рынку своей страны, для которого поставки с Украины представляют угрозу.