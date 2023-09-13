Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о начале подготовки к расширению Евросоюза Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) начнет подготовку к расширению Евросоюза. Об этом в среду, 13 сентября, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз, готовый к расширению, может стать реальностью быстрее», - заявила фонд ер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По ее словам, Еврокомиссия начнет предварительную работу по анализу действующих документов и институтов ЕС, чтобы понять, какие сферы союза требуют адаптации перед расширением.

Глава ЕК пояснила, что нужно определиться с тем, как будут работать Европарламент и Еврокомиссия, а также обсудить бюджет объединения.

«И нам нужно понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности в мире. Мы должны ответить на эти вопросы сегодня, если мы хотим быть готовы к завтрашнему дню», - пояснила фон дер Ляйен.

В заключение глава ЕК выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет работать, когда в его составе будет свыше 30 стран.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен будет готов принять новых членов к 2030 году. Лидеры ЕС в начале октября 2023 года соберутся в городе Гранада в Испании, где обсудят возможное вступление новых стран в союз.

Сайт KP.RU писал, что официальный статус государств-кандидатов в ЕС имеют Турция, Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория.