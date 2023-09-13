МИД России пообещал ответить на депортацию главы Sputnik Молдова Денисова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия обязательно ответит на депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Налицо прямое нарушение Кишиневом международно-правовых обязательств, касающихся соблюдения свободы слова и уважения прав СМИ и журналистов. Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, они обязательно последуют», – приводятся слова дипломата на сайте МИД России.

Представитель российского внешнеполитического ведомства связала депортацию Денисова с намерением Кишинева зачистить информационное пространство Молдавии от неугодных СМИ и запугать несогласных.

Напомним, в среду, 13 сентября, власти Молдавии депортировали главу Sputnik Молдова Виталия Денисова. Сотрудники миграционной службы страны посадили его в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи.

В Генеральной инспекции по миграции Молдавии заявили, что глава Sputnik Молдова был признан нежелательным лицом в стране из-за «деятельности, угрожающей нацбезопасности».