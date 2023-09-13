Илон Маск при помощи гипноза убедил свою сестру, что она собака Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск в детстве научился гипнозу, после чего убедил свою младшую сестру в том, что та собака. Об этом пишет портал Business Insider, ссылаясь на написанную Уолтером Айзексоном биографию предпринимателя.

Как сообщил бизнесмен, в детстве он «научился фокусам и гипнотизировать людей», убедив однажды свою сестру, что та собака, после чего «заставил ее съесть сырой бекон». Отмечается, что Илон Маск не был общительным ребенком, предпочитая читать книги и проводить эксперименты.

Напомним, в биографии также говорилось о том, что Илон Маск назвал своего отца «экспертом в превращении чего угодно в нечто ужасное». Как писал сайт KP.RU, в своей книге Айзексон сообщал, что, по словам бизнесмена, в детстве отец подвергал его психологической пытке.