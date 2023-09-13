Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский намеренно препятствует переговорам Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский намерено препятствует мирному урегулированию конфликта, игнорируя слова российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше», - сказал он на своем YouTube-канале

По его словам, Киев наживается на украинском конфликте, а наибольшую выгоду от всего происходящего получает президент Украины.

«Зеленский больше всего заинтересован в войне, чтобы не было выборов. Он хочет убивать украинцев десятками тысяч», - добавил бывший советник.

Напомним, в прошлом году украинский президент подписал указ, согласно которому Киеву запрещено вести любые переговоры с российским правительством и президентом. Как писал сайт KP.RU, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что первым шагом к переговорам должна стать отмена этого указа.