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НовостиПолитика13 сентября 2023 14:26

Путин обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Корейском полуострове

Политики обменялись мнениями о непростой обстановке в регионе, сообщил Песков
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Политики обменялись мнениями о непростой обстановке в регионе

Политики обменялись мнениями о непростой обстановке в регионе

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе визита в РФ лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына обсудил с ним ситуацию на Корейском полуострове, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Лидеры в беседе с глазу на глаз обменялись детально мнениями о ситуации в мире, о ситуации в регионе, которая тоже весьма и весьма непроста. Свои пояснения дал лидер Северной Кореи, что было весьма интересно для президента», – сообщил он журналистам.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России в среду, 13 сентября, провели переговоры на космодроме «Восточный». Они продолжались около четырех часов. Политики начали общение в 07:09 мск, вместе осмотрев объекты «Восточного». Затем начались переговоры при участии делегаций, которые продлились больше часа, после чего Путин и Ким Чен Ын поговорили один на один. В конце визита в честь лидера КНДР был дан официальный обед.