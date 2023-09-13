Путин не исключил возможности для военного сотрудничества с КНДР

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика могут наладить военное сотрудничество, считает президент РФ Владимир Путин.

«Россия соблюдает международные обязательства, но в рамках правил есть возможности сотрудничества», – заявил глава государства в эфире телеканала «Россия-1».

Как отметил российский лидер, у Москвы и Пхеньяна есть «очень много интересных проектов», в частности в транспортной отрасли. Президент РФ уточнил, что речь идет о возобновлении работы морского порта, где, по его мнению, можно сделать хороший «логистический треугольник»: железная дорога, порт, автомобильная дорога в Китай. На этом направлении можно в несколько раз нарастить объемы перевозок, подчеркнул политик.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России в среду, 13 сентября, провели переговоры на космодроме «Восточный». Они продолжались около четырех часов. Политики начали общение в 07:09 мск, вместе осмотрев объекты «Восточного». Затем начались переговоры при участии делегаций, которые продлились больше часа, после чего Путин и Ким Чен Ын поговорили один на один. В конце визита в честь лидера КНДР был дан официальный обед.

Сайт KP.RU писал, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын на космодроме «Восточный».